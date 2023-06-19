В Киеве заметили лося, гулявшего в парке Партизанской славы. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в понедельник, 19 июня, местные жители заметили лося. Животное гуляло в парке Партизанской славы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Неравнодушные граждане вызвали на место зоозащитников и ветеринаров (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"В Киеве заметили лося. В парке Партизанской славы гуляет такой красавец", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, как животное гуляет по парку, но передвигаться ему трудно и оно часто ложится на землю.

Напомним, в Киеве собака чуть не стала причиной гибели мотоциклиста. Водитель был вынужден резко затормозить из-за выбежавшего на дорогу животного, сделал кульбит в воздухе и упал на спину, а на него сверху – его двухколесный транспорт. В Шевченковском районе столицы заметили любопытную пару птиц. Там, возле одного из домов, с вороном пыталась общаться обычная серая ворона.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения обитает редкий вид аистов, который никогда не селится рядом с человеком. Черные аисты, а именно они, для гнездования выбирают глухие районы с большим количеством лесов и болот.

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