В Чернобыльской зоне живут краснокнижные аисты, которые никогда не селятся рядом с человеком. Фото

На территории Чернобыльской зоны отчуждения обитает редкий вид аистов, который никогда не селится рядом с человеком. Черные аисты, а это именно они, для гнездования выбирают глухие районы с большим количеством лесов и болот.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Этот вид птицы занесен в Красную книгу Украины.

"Аист черный. В отличие от аиста белого – птица, которая никогда не селится рядом с человеческим жилищем. Тем не менее, люди всегда интересовались антиподом белых аистов. Для гнездования птица выбирает глухие районы с большим количеством лесов и болот. Главное, чтобы были старые" деревья с раскидистой кроной", – рассказали в заповеднике.

В пресс-службе добавили, что в Чернобыльской зоне черный аист – типичная гнездовая птица. Здесь проживает примерно 25 пар. На зиму они мигрируют в Африку, часто останавливаясь (иногда всю зиму) на территории водно-болотных угодий Израиля.

Вид аист черный (Ciconia nigra) занесен в Красную книгу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения, кроме домашних и диких животных, рядом с самоселами живут коты и собаки. Часть из них одичала, но все равно продолжает находиться рядом с людьми.

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