В Киеве мотоциклист едва не погиб из-за собаки-нарушительницы ПДД. Видео

В Киеве собака едва не стала причиной гибели мотоциклиста. Водитель был вынужден резко затормозить из-за выбежавшего на дорогу животного, сделал кульбит в воздухе и упал на спину, а на него сверху – его двухколесный транспорт.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло в Голосеевском районе столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Гринченко перед перекрестком с Байковой мотоциклист не успел среагировать на собаку, которая неожиданно выбежала на дорогу. Собака убежала, а вот мотоциклиста немного помяло, но жив и только хромает", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как водитель двухколесного транспорта едет, когда неожиданно на дорогу выбежал четырехлапый. Чтобы не убить животное, мотоциклист резко затормозил, в результате чего его транспорт совершил кульбит в воздухе и упал. Стоит добавить, что мужчина ехал на зеленый сигнал светофора, а собака сразу же скрылась с места ДТП.

Напомним, 28 мая в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства протаранил легковушку, а затем влетел в людей на пешеходном переходе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из изуродованной машины деблокировали спасатели.

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