Танки и грузовики: на улицах Киева заметили колонну военной техники. Видео

По Киеву проехалась колонна военной техники. Очевидцы засняли как минимум два тягача, перевозивших танки, а также несколько грузовых автомобилей.

Это произошло днем в пятницу, 17 сентября. Куда именно направлялась техника – неизвестно. Видео, снятое очевидцем – украинским фотографом Яном Доброносовым, – опубликовал Telegram-канал издания "Телеграф" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что колонну заметили в столичном районе Троещина. Транспортные средства двигались организовано, с небольшим расстоянием друг между другом. Интересно, что рядом на дороге было зафиксировано и "гражданские" авто.

Видео дня

Очевидно, украинские военные куда-то перевозили свою тяжелую технику. Что находилось в грузовиках – информации пока нет.

Напомним, что 3 августа в центре столице Украины (возле Европейской площади) произошло ДТП, спровоцированное военным грузовиком. Он протаранил сразу три машины. Водитель после случившегося заявил, что в грузовом авто отказали тормоза.

А в российском Юго-Сахалинске многотонный танк при перевозке "выпал" из седельного тягача. Боевая машина в итоге перевернулась на крышу на повороте автомобильной дороги.

Как ранее писал OBOZREVATEL: