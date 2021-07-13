В России танк попал в ДТП: боевая машина свалилась с тягача. Видео

В Юго-Сахалинске (РФ) "впустили" многотонный танк при перевозке на седельном тягаче. Боевая машина перевернулась на повороте автомобильной дороги.

Видео с места ДТП первыми опубликовали местные Telegram-каналы. Инцидент рассмешил даже россиян, добавило издание astv.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

ЧП произошло недалеко от въезда в город на объездной дороге в сторону Троицкого. По словам очевидцев, грузовик вез танк со стороны Анива.

В районе поворота на улицу Фархутдинова, вблизи автозаправки, боевая машина слетела с тягача и упала на дорогу башней вниз.

Видео дня

Пострадавших в результате необычного ДТП не было. Все же "потерянный" танк чуть не раздавил авто Toyota Mark II Wagon Qualis, которое ехало позади. Его водитель отделался испугом.

"Наши танки на дороге не валяются! А, нет..." – иронично прокомментировали инцидент пользователи сети.

Некоторые пошутили, мол, так "армия Путина продемонстрировала, как собирается защищать граждан на случай войны".

Отмечается, что боевую машину весом в десятки тонн, плохо закрепили, а тягач, вероятно, слишком быстро ехал. После ДТП пожарники промыли танк водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 8 апреля в российском городе Буйнакск (Республика Дагестан) загорелся и взорвался танк. ЧП произошло на территории военной части.