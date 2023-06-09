В Киеве укрытия обустроят автоматизированной системой открытия

В Киеве планируется оснастить около 3 тысяч укрытий и хранилищ автоматизированной системой открытия. Это позволит сделать доступ к таким помещениям во время воздушной тревоги гарантированным.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает OBOZREVATEL. Ее уже начали тестировать в одном из районов столицы.

"Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города", – сообщил Пантелеев.

Замглавы КГГА добавил, что в настоящее время город работает над оснащением существующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа. Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше их введут во всем городе.

Также, по его словам, городские власти планируют приобрести и установить в качестве дополнительных около 200 модульных железобетонных объектов защиты быстрого развертывания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, по состоянию на утро 9 июня, проверили 4,2 тысячи защитных сооружений (свыше 91%). Согласно полученным результатам две трети из них пригодны в качестве укрытия.

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