Небольшой дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 апреля

В Киеве и Киевской области в четверг, 6 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, днем ожидается небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 6 апреля. Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 8-13°С; по Киеву ночью 6-8°С тепла, днем 9-11 °С", – сообщили в пресс-службе.

Согласно информации портала Sinoptik, 6 апреля весь день в Киеве будет облачным. Утром ожидается сильный дождь. После обеда он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.

В Укргидрометцентре добавили, что в течение текущей недели по Киевщине будет облачная и влажная погода. Временами дождь, ветер будет преобладать северных направлений 5-12 м/с. Однако температурные показатели несколько повысятся и будут больше напоминать весенние.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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