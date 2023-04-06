Из-за непогоды в Украине опаздывают поезда: "Укрзалізниця" показала список рейсов

В Украине из-за снегопадов и обледенения контактной сети опаздывает ряд поездов. Задержки в пути составляют до 1 часа 55 минут.

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Об этом предупредила "Укрзалізниця". Задержка более чем в 30 минут зафиксирована на восьми рейсах Львовской желдороги:

№ 114 Харьков – Львов (1 час 55 минут);

№ 55/56 Киев-Пассажирский – Ивано-Франковск (45 минут);

№ 129/130 Ворохта – Кременчуг (39 минут);

№ 149/150 Черновцы – Полтава-Юг (39 минут);

№ 59/60 Киев-Пассажирский – Чоп (34 минуты);

№ 5/6 Запорожье – Ясиня (32 минуты);

№ 49/50 Киев-Пассажирский – Трускавец (30 минут).

Пассажиров этих рейсов, у которых запланирована пересадка просят сказать об этом проводникам, стюардам или обратиться на горячую линию по телефону 0 800 503 111. Перевозчик обещает "найти решение".

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 6 апреля, погода преподносит украинцам очередной сюрприз: вместо весеннего солнца и тепла – дождь со снегом, гололедица и штормовой ветер. Ночью местами температура опускалась до минусовых отметок.

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