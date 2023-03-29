В Киеве из-за непогоды и порывов ветра деревья повредили несколько припаркованных машин. Фото

В Киеве в ночь с 28 на 29 марта спасатели несколько раз уезжали на ликвидацию последствий снегопада и сильных порывов ветра. В нескольких районах из-за падения деревьев были повреждены автомобили граждан.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

"За минувшие дежурные сутки столичные спасатели совершили 6 выездов на ликвидацию последствий погодных условий. В общем, вызовы для уборки сваленных деревьев на автомобиле и проезжую часть дорог поступали в Шевченковском, Оболонском, Голосеевском и Подольском районах Киева", – рассказали спасатели.

В ГСЧС уточнили, что всего в течение 3 часов спасатели освободили от поваленных деревьев 4 автомобиля и 2 проезжие части. На другие вызовы, связанные с неблагоприятными погодными условиями, выезжали коммунальные службы столицы.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 29 марта в течение всего дня погода будет пасмурной. Начиная с утра, осадков не ожидается.

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