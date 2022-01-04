В Киев идет потепление: синоптики назвали дату и дали детальный прогноз

В ближайшие 6 дней, с 4 по 9 января, в Киеве ожидается пасмурная погода, возможны прояснения. В среднем температура воздуха днем будет +4… 0.

Об этом сообщил портал Sinoptik. В конце недели специалисты прогнозируют осадки в виде снега.

Так, во вторник, 4 января, на протяжении всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Начавшийся утром сильный дождь должен закончиться до обеда. Вечером он пойдет снова, однако будет гораздо слабее. Температура воздуха +2… +6.

В среду, 5 января, небо весь день в столице будет облачным. Небольшой дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет. Температура воздуха +3… +8.

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В четверг, 6 января, на протяжении всего дня будет держаться облачная погода, без осадков. Температура воздуха +2… +4.

В пятницу, 7 января, на Рождество в столице весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха -2… 0.

В субботу, 8 января, утро в столице ожидается ясным, а днем и вечером небо будет прятаться за облаками. Без осадков. Температура воздуха -4… 0.

В воскресенье, 9 января, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром ожидается снег, который к полудню должен окончиться. Оставшаяся часть дня без осадков. Температура воздуха -3… 0.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение этой недели погода в Украине будет теплой и дождливой. Местами также может выпасть снег, а в некоторых областях воздух днем прогреется до +10 тепла.