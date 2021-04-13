Киев стал лидером среди регионов по количеству больных COVID-19

В Киеве в течение прошлых суток, 12 апреля, зарегистрировали 1503 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1500 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 11 680 граждан, среди новых больных – 501 ребенок и 366 медработников. Были госпитализированы 2 334 человека, летальных случаев – 457. На утро 13 апреля общее количество заражений достигло 1 872 785 человек.

Прививку против коронавируса за сутки получили 10 135 украинцев.

По состоянию на вторник, 13 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 137,2 млн человек. За минувший день выявили 588 271 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов, в Европе – 1 млн. При этом выздоровели свыше 110,4 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 апреля зарегистрировали 537 случаев коронавирусной болезни COVID-19.