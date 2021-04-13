Київ став лідером серед регіонів за кількістю хворих на COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 12 квітня, зареєстрували 1503 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1500 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 11 680 громадян, серед нових хворих – 501 дитина та 366 медпрацівників. Було госпіталізовано 2334 особи, летальних випадків – 457. На ранок 13 квітня загальна кількість заражень досягла 1 872 785 осіб.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 10 135 українців.

Станом на вівторок, 13 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 137,2 млн осіб. За минулий день виявили 588 271 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів, в Європі – 1 млн. Водночас одужали більш ніж 110,4 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 квітня зареєстрували 537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.