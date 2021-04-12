COVID-19 в Киеве: за сутки болезнь выявили у более 500 человек

В Киеве в течение прошлых суток, 11 апреля, зарегистрировали 537 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 60 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), Киеве (537) и Киевской (477) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 7 856 граждан, среди новых больных – 355 детей и 119 медработников. Были госпитализированы 2 770 человек, летальных случаев – 287. На утро 12 апреля общее количество заражений достигло 1 861 105 человека.

Прививку против коронавируса за сутки получили 1 216 украинцев.

По состоянию на понедельник, 12 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 136,6 млн человек. За минувший день выявили 631 408 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 109,8 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до конца 2021 нужно вакцинировать большую часть населения Украины. Минздрав должен обеспечить 47 млн уколов.