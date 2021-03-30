У Києві за добу виявлено більш ніж 1400 хворих на COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 29 березня, зареєстрували 1422 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, в столиці було зроблено 1740 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Усього станом на вівторок, 29 березня, зареєстровано 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників. Було госпіталізовано 2597 осіб, летальних випадків – 286.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 14 433 українці.

Станом на вівторок, 30 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 128,2 млн осіб. За минулий день виявили 443 598 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 103 млн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 28 березня, заразилися 402 людини, з них 20 – діти. Це було значно нижче, ніж реєстрували у столиці весь минулий тиждень – з 23 по 27 число щоденний приріст хворих у середньому становив 1200 осіб.