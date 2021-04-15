В Киеве выросло количество новых больных COVID-19: свежие данные

В Киеве в течение прошлых суток, 14 апреля, зарегистрировали 1625 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 2220 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 16 427 граждан, среди новых больных – 628 детей и 383 медработника. Были госпитализированы 4229 человек, летальных случаев – 433. На утро 15 апреля общее количество заражений достигло 1 903 765 человек, выздоровели – 1 453 766.

Прививку против коронавируса за сутки получили 15 744 украинца.

По состоянию на четверг, 15 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 138,8 млн человек. За минувший день выявили 604 316 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 111,6 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 апреля зарегистрировали 1457 случаев коронавирусной болезни COVID-19.