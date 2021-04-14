COVID-19 в Киеве: столица продолжила лидировать по количеству заболевших в сутки

В Киеве в течение прошлых суток, 13 апреля, зарегистрировали 1457 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1970 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 14 553 граждан, среди новых больных – 612 детей и 426 медработников. Были госпитализированы 5063 человека, летальных случаев – 467. На утро 14 апреля общее количество заражений достигло 1 887 338 человек, выздоровели – 1 442 618.

Прививку против коронавируса за сутки получили 15 152 украинца.

По состоянию на среду, 14 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 138 млн человек. За минувший день выявили 735 486 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 111 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 апреля зарегистрировали 1503 случая коронавирусной болезни COVID-19.