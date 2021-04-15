У Києві зросла кількість нових хворих на COVID-19: свіжі дані

У Києві протягом минулої доби, 14 квітня, зареєстрували 1625 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 2220 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 16 427 громадян, серед нових хворих – 628 дітей та 383 медпрацівники. Було госпіталізовано 4229 осіб, летальних випадків – 433. На ранок 15 квітня загальна кількість заражень досягла 1 903 765 осіб, видужали – 1 453 766.

Щеплення проти коронавирусу за добу отримали 15 744 українці.

Станом на четвер, 15 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 138,8 млн осіб. За минулий день виявили 604 316 нових інфікованих. Усього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів. Водночас одужали понад 111,6 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 13 квітня зареєстрували 1457 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.