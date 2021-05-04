В Киеве и области за сутки COVID-19 заразились более 250 и умерли почти 20 человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Жизнь столицы
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В Киеве и области за сутки COVID-19 заразились более 250 и умерли почти 20 человек

В Киеве за минувшие сутки, 3 мая, коронавирусом (COVID-19) заразился 151 человек. Всего в столице зафиксировали 196 592 случаев инфицирования.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов. В Киевской области за день зафиксировали 100 случаев заражения, всего – 119 415.

В Киеве от коронавируса умер 4 681 пациент (+15), выздоровели – 124 573 (+72). В области всего зафиксировали 2 406 (+4) летальных случаев случая заражения, побороли болезнь – 101 611 (+216).

В Киеве и области за сутки COVID-19 заразились более 250 и умерли почти 20 человек
В Киеве и области за сутки COVID-19 заразились более 250 и умерли почти 20 человек

Также в Киеве за день сделали 157 прививок от коронавирусной болезни, в области – 64.

Днем ранее в столице коронавирусом заразились 95 человек.

Всего по состоянию на утро вторника, 4 мая, в Украине официально подтверждены 2 088 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них – 2 472 обнаружены за прошедшие сутки, 122 – дети, 22 – медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине было занято 40,9% коек для больных коронавирусом. Самый высокий показатель наблюдается в Харьковской области – 54,2%.

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