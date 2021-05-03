Коронавирусом в Киеве заболели менее 100 человек за сутки

За минувшие сутки, 2 апреля, коронавирусом в Киеве заразились 95 человек.

В Киевской области зафиксировали 74 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 196 441 киевлян, в области –119 315.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 4666 человек (+23 за сутки), вылечился 124 501 пациент (+66). Продолжают бороться с вирусом 67 274 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заслуженная врач Украины Ольга Богомолец сказала, что осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.