Коронавирусом в Киеве заболели менее 100 человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
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Коронавирус в Киеве

За минувшие сутки, 2 апреля, коронавирусом в Киеве заразились 95 человек.

В Киевской области зафиксировали 74 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 196 441 киевлян, в области –119 315.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 4666 человек (+23 за сутки), вылечился 124 501 пациент (+66). Продолжают бороться с вирусом 67 274 инфицированных.

Динамика заболеваемости в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заслуженная врач Украины Ольга Богомолец сказала, что осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.

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