В Украине от COVID-19 умерли почти 45 тысяч человек
По состоянию на утро вторника, 4 мая, в Украине официально подтверждены 2 088 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них – 2 472 обнаружены за прошедшие сутки, 122 – дети, 22 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 44 916 человек (+166 за сутки), а 1 689 630 пациентов (+7 815 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
За минувшие сутки, 3 апреля, было привито 919 человек. Всего 756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Осуществлено тестирований в сутки – 17 549 (в частности методом ПЦР – 11 817, методом ИФА – 1 660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4072). Всего проведения ПЦР-тестов – 9 498 958.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев – 151 случай / 157 прививок;
Винницкая область – 27 случаев / 0 прививок;
Волынская область – 77 случаев / 36 прививок;
Днепропетровская область – 220 случаев / 79 прививок;
Донецкая область – 324 случая / 86 прививок;
Житомирская область – 26 случаев / 47 прививок;
Закарпатская – 12 случаев / 38 прививок;
Запорожская область – 168 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область – 19 случаев / 0 прививок;
Киевская область – 100 случаев / 64 прививки;
Кировоградская область – 62 случая / 20 прививок;
Луганская область – 21 случай / 0 прививок;
Львовская область – 55 случаев / 0 прививок;
Николаевская область – 79 случаев / 174 прививки;
Одесская область – 168 случаев / 0 прививок;
Полтавская область – 85 случаев / 30 прививок;
Ровенская область – 58 случаев / 0 прививок;
Сумская область – 60 случаев / 24 прививки;
Тернопольская область – 94 случая / 0 прививок;
Харьковская область – 191 случай / 80 прививок;
Херсонская область – 29 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область – 115 случаев / 0 прививок;
Черкасская область – 253 случая / 42 прививки;
Черновицкая область – 58 случаев / 22 прививки;
Черниговская область – 20 случаев / 0 прививок.
Как сообщал OBOZREVATEL, соцопрос в Украине показал, что в стране занижена COVID-статистика, но все больше людей хотят делать прививки.