В Украине от COVID-19 умерли почти 45 тысяч человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
2 минуты
6,4 т.
В Украине от COVID-19 умерли почти 45 тысяч человек

По состоянию на утро вторника, 4 мая, в Украине официально подтверждены 2 088 410 случаев коронавирусной инфекции. Из них – 2 472 обнаружены за прошедшие сутки, 122 – дети, 22 – медики.

От COVID-19 в стране умерли уже 44 916 человек (+166 за сутки), а 1 689 630 пациентов (+7 815 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

За минувшие сутки, 3 апреля, было привито 919 человек. Всего 756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Осуществлено тестирований в сутки – 17 549 (в частности методом ПЦР – 11 817, методом ИФА – 1 660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4072). Всего проведения ПЦР-тестов – 9 498 958.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев – 151 случай / 157 прививок;

  • Винницкая область – 27 случаев / 0 прививок;

  • Волынская область – 77 случаев / 36 прививок;

  • Днепропетровская область – 220 случаев / 79 прививок;

  • Донецкая область – 324 случая / 86 прививок;

  • Житомирская область – 26 случаев / 47 прививок;

  • Закарпатская – 12 случаев / 38 прививок;

  • Запорожская область – 168 случаев / 20 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 19 случаев / 0 прививок;

  • Киевская область – 100 случаев / 64 прививки;

  • Кировоградская область – 62 случая / 20 прививок;

  • Луганская область – 21 случай / 0 прививок;

  • Львовская область – 55 случаев / 0 прививок;

  • Николаевская область – 79 случаев / 174 прививки;

  • Одесская область – 168 случаев / 0 прививок;

  • Полтавская область – 85 случаев / 30 прививок;

  • Ровенская область – 58 случаев / 0 прививок;

  • Сумская область – 60 случаев / 24 прививки;

  • Тернопольская область – 94 случая / 0 прививок;

  • Харьковская область – 191 случай / 80 прививок;

  • Херсонская область – 29 случаев / 0 прививок;

  • Хмельницкая область – 115 случаев / 0 прививок;

  • Черкасская область – 253 случая / 42 прививки;

  • Черновицкая область – 58 случаев / 22 прививки;

  • Черниговская область – 20 случаев / 0 прививок.

В Украине от COVID-19 умерли почти 45 тысяч человек

Как сообщал OBOZREVATEL, соцопрос в Украине показал, что в стране занижена COVID-статистика, но все больше людей хотят делать прививки.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов