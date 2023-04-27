В Киеве за последние три дня вода в Днепре поднялась почти на 30 сантиметров

В Киеве в четверг, 27 апреля, снова зафиксировали увеличение воды в реке Днепр. За последние три дня он поднялся на 26 сантиметров.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КМВА. Эксперты продолжают отслеживать ситуацию.

"По состоянию на 9:30 27 апреля уровень воды на реке Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см. Что на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый). Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", – рассказал Попко.

По его словам, остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще могут происходить, однако фиксируется его постепенное уменьшение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!