В Киеве, несмотря на карантин, 4 ресторана пускали посетителей
В Голосеевском районе Киева 8 апреля представители Госпродпотребслужбы столицы совместно с полицейскими закрыли 4 ресторана, которые работали с нарушениями карантина.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, всего в ходе рейда было проверено 12 ночных заведений.
Так, прекратили работать:
ресторан Passenger gastro bar на улице Саксаганского, 33/35;
ресторан Nam Modern Vietnamese Cuisine на улице Большой Васильковской, 48;
ресторан Shah-Plov на улице Антоновича, 72;
ресторан-пиццерия Mister Cat на Голосеевском проспекте, 132.
По результатам проверки на руководителей этих заведений было составлено 4 админпротокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП.
Как сообщили OBOZREVATEL в Госпродпотребслужбе, рестораны запускали внутрь посетителей.
Отметим, в Киеве 8 апреля зарегистрировали 1864 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Кроме того, из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве прививку от коронавирусной болезни COVID-19 получили почти 30 тысяч человек.