В Киеве вводят спецпропуска на проезд: в КГГА озвучили подробности

Василий Михальчук Жизнь столицы 16:50, 31.03.2021 Обновлено: 17:50, 31.03.2021

В Киеве общественный наземный транспорт и метро будут работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить будут только работников предприятий критической инфраструктуры – врачей, сотрудников ГСЧС, полиции и важных государственных предприятий.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник в КГГА.

Также в КГГА уточнили, что в четверг, 1 апреля, будет объявлен принцип работы транспорта по спецпропускам в условиях жесткого локдауна.

Пока неизвестно, смогут ли получить пропуск в общественный транспорт Киева сотрудники СМИ, как это было в прошлом году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун. Закрываются школы и детсады, городской транспорт будет работать только по спецпропускам.

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