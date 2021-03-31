У Києві вводять спецперепустки на проїзд: у КМДА озвучили подробиці

Василь Михальчук Життя столиці 16:50, 31.03.2021 Оновлено: 17:09, 31.03.2021

У Києві громадський наземний транспорт і метро працюватимуть за спеціальними перепустками пасажирів: перевозити тільки працівників підприємств критичної інфраструктури – лікарі, співробітники ГСЧС, поліції і важливих державних підприємств.

Про це OBOZREVATEL повідомило інформоване джерело в КМДА.

Також, в КМДА уточнили, що в четвер, 1 квітня, буде оголошений принцип роботи транспорту за спецперепустками в умовах жорсткого локдауна.

Поки невідомо, чи зможуть отримати перепустку в громадський транспорт Києва співробітники ЗМІ, як це було минулого року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун. Закриваються школи і дитсадки, міський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками.

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