В Киеве и области введут комендантский час с вечера 21 марта до утра 23 марта: что запрещено

В Киеве с 20:00 понедельника, 21 марта, и до 7:00 23 марта будет действовать усиление комендантского часа. Передвигаться по городу можно только при наличии спецпропусков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Выходить из домов можно только чтобы проследовать в укрытие.

"Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта. То есть – до послезавтра. Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги", – сообщил Кличко.

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В пресс-службе КГГА уточнили, что усиление комендантского часа также распространяется и на Киевскую область, где он тоже будет действовать с вечера 21 марта и до утра 23 марта. Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

"По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", – резюмировали в КГГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером в воскресенье, 20 марта, в Киеве в Подольском районе прогремели взрывы. Из-за ракетных ударов российских оккупантов повреждены несколько домов и торговый центр

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