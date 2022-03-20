В Киеве прогремели мощные взрывы: появились первые подробности, фото и видео

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Вечером в воскресенье, 20 марта, в Киеве в Подольском районе прогремели взрывы. Предварительно, из-за ракетных ударов российских оккупантов повреждены несколько домов и торговый центр, погиб один человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. На месте уже работают спасатели, медики и правоохранители.

На кадрах видно, что из-за вражеского обстрела начался пожар, дым от которого был виден издалека. Чрезвычайники ликвидируют возгорание.

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В Патрульной полиции Киева добавили, что информация о пострадавших гражданах и поврежденных домах уточняется.

Местные жители сообщают, что взрывной волной во многих домах выбило все стекла, местами окна вылетели вместе с рамами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 20 марта, в результате падения снаряда российских оккупантов загорелись два авто и возник пожар в многоэтажке. По предварительной информации, пострадали пять человек.

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