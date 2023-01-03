В Киеве второй день подряд фиксируют температурный рекорд

В Киеве второй день подряд фиксируются температурные рекорды. 2 января, как и накануне, максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Климатическая норма превышена на 12,9°С, что соответствует погоде середины апреля.

"По данным метеостанции 2 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +9,4°С, что на 3,9°С выше рекордного значения температуры в этот день 2007 года. Максимальная температура в столице поднялась до +13, 2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 6,3°С и повторив рекорд января, зафиксированный только вчера", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. Так, 1 января максимальная температура в столице поднялась до 13,2°С.

Напомним, в Украине в начале первой недели нового 2023 изменится погода. Уже 5 января в большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега или дождя. В конце недели также придет относительное похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в среду, 4 января, синоптики не прогнозируют осадков, днем переменная облачность. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +8°С.

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