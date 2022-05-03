В Киеве временно ограничат движение в центре столицы: названа причина

В Киеве со среды, 4 мая, на Владимирском спуске частично ограничат движение транспорта. Рабочие проведут ремонтные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, дорожники заменят брусчатку.

"С 4 мая на Владимирском спуске частично ограничат движение транспорта. Ограничение связано с началом текущего ремонта на спуске. В частности, в ходе работы дорожники планируют ликвидировать проседание и выбоины покрытия из брусчатки. При ремонте движение на спуске будет частично ограничено. Коммунальная корпорация извиняется за неудобства", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области продолжают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру. Кроме того, рабочие строят временные мосты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области закончили проверку местности, где запланировано строительство временной переправы. Для этого привлекли саперов-водолазов.