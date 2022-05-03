В Киеве временно ограничат движение в центре столицы: названа причина
В Киеве со среды, 4 мая, на Владимирском спуске частично ограничат движение транспорта. Рабочие проведут ремонтные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, дорожники заменят брусчатку.
"С 4 мая на Владимирском спуске частично ограничат движение транспорта. Ограничение связано с началом текущего ремонта на спуске. В частности, в ходе работы дорожники планируют ликвидировать проседание и выбоины покрытия из брусчатки. При ремонте движение на спуске будет частично ограничено. Коммунальная корпорация извиняется за неудобства", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Киевской области продолжают восстанавливать разрушенную критическую инфраструктуру. Кроме того, рабочие строят временные мосты.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области закончили проверку местности, где запланировано строительство временной переправы. Для этого привлекли саперов-водолазов.