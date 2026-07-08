В Киеве вражеский дрон упал и взорвался рядом с газораспределительной станцией: что известно

Страна-террорист РФ днём в среду, 8 июля, вновь атаковала Киев с помощью БПЛА. Вражеский дрон упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Призываем не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на среду, 8 июля, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Серия взрывов в столице и области прогремела еще до объявления тревоги. Один человек погиб, по меньшей мере двое пострадали.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник применил 7 ракет и 169 БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили 139 целей, зафиксированы последствия ударов в ряде мест.

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