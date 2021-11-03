В Киеве врач не смогла попасть вовремя на работу из-за митинга антивакцинаторов: это не просто дно

Акция противников вакцинации от коронавируса и внедрения COVID-сертификатов 3 ноября в Киеве на долгое время блокировала движение транспорта. Из-за толп людей и пробок в Правительственном квартале, многие не могли добраться на работу, в том числе медики.

На это пожаловалась врач-инфекционист медсети "Добробут" Станислава Гапонова в Facebook. Митинг антивакцинаторов она назвала "не просто дном".

"Это что-то невероятное. Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась – таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где буду лечить людей от COVID-19, а некоторых отправлять в стационар, потому, что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы. Моему папе 80 лет. Он хочет 3-ю дозу вакцины. А 30-летние люди живут с представлениями из каменного века", – отреагировала медик.

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В своем предыдущем посте она подчеркнула, что на основе подобных историй, вероятно, когда-нибудь напишет роман о пандемии коронавируса, врачах и пациентах.

"Фабула будет такая: главная героиня, врач, едет на работу и думает о 33-летнем здоровом парне, который умер на прошлой неделе в реанимации клиники, где она работает. У него было 100% поражение легких. И тут дорогу ее машине перекрывает толпа антивакцинаторов. Они смеются, размахивая плакатами, показывают, что никого не пропустят. В той же пробке стоит карета скорой помощи, в которой реанимируют пациента с дыхательной недостаточность. Это пожилой мужчина. Он еще может говорить. С ним дочь. Он говорит ей: видишь, я же просил сделать мне прививку... Да, я обязательно обо всем этом напишу. Когда выйду на пенсию. А пока я еду на работу... Уже 1,5 часа..." – поделилась Гапонова.

На ее посты отреагировал киевлянин Виталий Иванович в Facebook. Он напомнил, что пока несколько сотен человек протестуют в центре столицы против вакцинации и некоторых связанных с ней карантинных ограничений, коронавирус продолжает поражать и убивать украинцев.

"Вчера в нашем микрорайоне в Осокорках встретил четыре скорых, при том, что обычно встречаю одну за месяц. Среди знакомых уже не одна и не две истории смертей их родственников за последнее время – невакцинированые уходят быстро, за 2-3 дня и часто парами. Врачи говорят, смерть от короны лютая – человек медленно умирает от удушья, причем в сознании. Господа антиваксы, вы точно уверены, что правильно взвесили риски? Неужели вы думаете, что те, кто привились, не опасались возможных последствий быстроизобретенных вакцин? Может, дело в другом?" – написал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат, оскандалившаяся с фальшивым COVID-сертификатом, Надежда Савченко засветилась на акции антивакцинаторов в Киеве. Она заявила, что полностью поддерживает участников и требования.