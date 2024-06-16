В Киеве впервые с 2022 года состоялся Марш равенства. Фото

В воскресенье 16 июня в Киеве состоялся Марш равенства, участие в котором приняли десятки человек. Представители ЛГБТ сообщества, а также военнослужащие и представители дипломатических ведомств прошли маршем от станции метро "Театральная" по улице Евгения Чикаленко.

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После марша участники остались на митинге, в ходе которого напомнили о важности соблюдения прав человека. Об этом сообщает Telegram-канал hromadske.

Стоит отметить, что Марш равенства прошел в украинской столице спустя два года перерыва. В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, политики иностранных государств, представители международных организаций, международные наблюдатели, активисты и общественность.

На мероприятии присутствовало множество правоохранителей, меры безопасности были усилены. Участникам марша разрешили пройти около 100 метров, а вокруг стояла полиция, которая проверяла каждого участника металлодетектором.

После завершения марша организаторы призвали участников спрятать символику ЛГБТ, чтобы избежать провокаций и конфликтных ситуаций.

Накануне столичные власти призвали киевлян и гостей города не устраивать провокаций. Заместитель мэра Николай Поворозник призвал продемонстрировать свою толерантность к людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния и взглядов.

Напомним, власти столицы не согласовывали проведение Марша Равенства в метро. Поэтому организаторов попросили выбрать новую локацию для проведения мероприятия по соображениям безопасности.

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