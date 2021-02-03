Минкульт будет просить YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и "112 Украина"
Министерство культуры и информационной политики направит в компанию Youtube решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) относительно санкций против каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы.
Об этом написал глава ведомства Александр Ткаченко в Telegram-канале Tkachenko.UA. Он отметил, что указанные СМИ являются частью пропагандистской войны России против Украины.
В эфирном, спутниковом вещании или в интернет-трансляциях они представляют информационную угрозу национальной безопасности нашей страны, подчеркнул министр культуры.
"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен – популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", – подчеркнул он.
А вот у телеканала ZIK домен уже забрали, и он перешел на запасной. Об этом сообщается на сайте СМИ.
"Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". Владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию о блокировке телеканалов, попавших под санкции, "112 Украина", ZIK и NewsOne. Однако данные не подтвердились, 3 февраля они продолжали работать в штатном режиме.
Выяснилось, что эти телеканалы финансируются компанией из отдельных районов Луганской области, подконтрольных пророссийским сепаратистам.
Украинцы поддержали блокировку телеканалов Медведчука.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что блокировка осуществлена в рамках действующего законодательства с соблюдением всех необходимых процедур.
Ранее Youtube заблокировал личный канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского за нарушение правил сообщества.