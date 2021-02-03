Минкульт будет просить YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и "112 Украина"

Министерство культуры и информационной политики направит в компанию Youtube решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) относительно санкций против каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы.

Об этом написал глава ведомства Александр Ткаченко в Telegram-канале Tkachenko.UA. Он отметил, что указанные СМИ являются частью пропагандистской войны России против Украины.

В эфирном, спутниковом вещании или в интернет-трансляциях они представляют информационную угрозу национальной безопасности нашей страны, подчеркнул министр культуры.

"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен – популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", – подчеркнул он.

А вот у телеканала ZIK домен уже забрали, и он перешел на запасной. Об этом сообщается на сайте СМИ.

"Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". Владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать", – говорится в сообщении.

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