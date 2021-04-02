В Киеве возле офиса "Глуско-Украина" митинговал Нацкорпус: названа причина

В Киеве в пятницу, 2 апреля, активисты Нацкорпуса жгли дымовые шашки возле главного офиса компании "Глуско-Украина", которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как сообщило издание PavlovskyNews, они потребовали окончательного закрытия сети заправок Glusco на территории Украины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как заявил руководитель киевской ячейки Сергей Тамарин, введение санкций СНБО – это хорошо, но должны быть конкретные действия.

В частности, такие как "реальные криминальные дела и привлечение к ответственности".

Отметим, в Украине Служба безопасности (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГСН) проводили обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве возле Офиса генпрокурора протестовал Нацкорпус из-за Медведчука.