В Киеве столкнулись 6 машин в ДТП: образовались пробки. Видео

В Киеве возле станции метрополитена "Черниговская" произошла авария с участием шести автомобилей.

Согласно данным Google Maps, из-за ДТП в данном районе образовалась пробка на Броварском проспекте в сторону метро "Дарница" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Проблемы с движением автомобилей также наблюдаются на улице Братиславской, проспектах Освободителей, Романа Шухевича, Николая Бажана, Голосеевском, Победы и Валерия Лобановского.

Кроме того, тянучки – в центре Киева, в районе Бессарабского рынка, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов, а также на Большой Окружной. Пробки есть на всех мостах, кроме Дарницкого.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду, 20 января, несмотря на прогнозы о начале потепления, погода в Украине будет все еще морозная – местами до -15 днем. В большинстве регионов осадков не предвидится, однако на крайнем юго-западе ожидается метель.