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В Киеве возле Дворца "Украина" рой пчел "оккупировал" терминал для оплаты услуг. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
22,2 т.
Рой пчел прилетел во дворец 'Украина'

В Печерском районе Киева вблизи станции метро "Дворец Украина" обнаружили большое пчелиное семейство. Рой "оккупировал" терминал для оплаты услуг.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Откуда они прилетели, неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ничего необычного, прямо на станции метро "Дворец Украина" нашли пчелиное семейство", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео – большой рой насекомых сидит на терминале для оплаты услуг. Откуда они прилетели к метро, пока неизвестно. Но недалеко от станции "Либидская" и вблизи Совских прудов есть частные дома киевлян, где местные жители могут держать ульи.

В Киеве возле Дворца "Украина" рой пчел "оккупировал" терминал для оплаты услуг. Видео

Следует добавить, что роение – процесс размножения пчелиной семьи, когда формируется новая колония из матки и большого количества рабочих пчел. С роем-перваком улей покидают до 60% рабочих пчел со старой маткой. Такой рой может состоять от тысячи до десяти тысяч насекомых.

В Киеве возле Дворца "Украина" рой пчел "оккупировал" терминал для оплаты услуг. Видео

Пчелиный рой иногда пугает людей, хотя обычно пчелы не агрессивны на данном этапе своей жизни. Основная причина – отсутствие расплода, который пчелы готовы защищать, кроме того, больше всего пчелы заинтересованы в поисках нового жилья для их матки. Но это не значит, что пчелы не будут атаковать при угрозе их колонии.

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