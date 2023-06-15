В Киеве возле Дворца "Украина" рой пчел "оккупировал" терминал для оплаты услуг. Видео

В Печерском районе Киева вблизи станции метро "Дворец Украина" обнаружили большое пчелиное семейство. Рой "оккупировал" терминал для оплаты услуг.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Откуда они прилетели, неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ничего необычного, прямо на станции метро "Дворец Украина" нашли пчелиное семейство", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео – большой рой насекомых сидит на терминале для оплаты услуг. Откуда они прилетели к метро, пока неизвестно. Но недалеко от станции "Либидская" и вблизи Совских прудов есть частные дома киевлян, где местные жители могут держать ульи.

Следует добавить, что роение – процесс размножения пчелиной семьи, когда формируется новая колония из матки и большого количества рабочих пчел. С роем-перваком улей покидают до 60% рабочих пчел со старой маткой. Такой рой может состоять от тысячи до десяти тысяч насекомых.

Пчелиный рой иногда пугает людей, хотя обычно пчелы не агрессивны на данном этапе своей жизни. Основная причина – отсутствие расплода, который пчелы готовы защищать, кроме того, больше всего пчелы заинтересованы в поисках нового жилья для их матки. Но это не значит, что пчелы не будут атаковать при угрозе их колонии.

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