В Чернобыльской зоне заметили хитрого рыжего хищника после удачной охоты. Фото

Среди хищников Чернобыльской зоны отчуждения, есть и такой, который удачно охотится на многих мелких животных. Рыжая лиса, а это именно она, может найти добычу даже под снегом, ориентируясь на звук.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Родственница псовых хорошо себя чувствует на территории Зоны.

"Не такая пушистая, ухоженная, упитанная и яркая, как зимой, но это лиса – хищный зверь из семьи псовых, удачно охотящийся на многих мелких животных. В меню рыжей – птицы, их яйца, рыба, насекомые и, главное, разнообразные грызуны. Последних она довольно легко выкапывает из-под снега, а в теплое время года молниеносно ловит в траве или ловко раскапывает норы, ориентируясь по звуку", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили специалисты Заповедника, на фото можно увидеть чернобыльскую лису, которая где-то "намышляла" добычу, однако "утолить голод можно, правда, ненадолго".

Напомним, в Чернобыльской зоне специалисты зафиксировали новый вид птицы. Мартин скальный в Средиземноморском регионе прилетел в Украину из Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения очень хорошо себя чувствуют так называемые "санитары леса", образующие семейные группы. Волки, а именно они, социальные животные, статус которых в стае можно определить по положению хвоста.

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