В Киеве восстановили памятник на могиле знаменитого врача Караваева, в честь которого назван район города. Фото

На Байковом кладбище в Киеве отреставрировали семейное захоронение выдающегося врача, почетного гражданина столицы Владимира Караваева. Имя хирурга носит историческая местность Караваевы Дачи в Соломенском районе.

Об этом сообщил OBOZREVATEL. Семейное захоронение ученого расположено на так называемом Новом Байковом кладбище, на главной аллее (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Огромный мраморный памятник конца XIX века отреставрировали, также обновили и захоронения родственников Караваева, а также покрасили чугунную ограду тех же времен. У надгробия установили мраморную табличку с напоминанием, что Караваев был почетным гражданином Киева.

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Владимир Караваев – выдающийся врач-хирург, офтальмолог. Родился в 1811 году в городе Вятка. Его имя золотыми буквами вписано в историю украинской и мировой медицины. Именно он в 1844 году основал первую в Российской империи клинику глазных болезней. Одним из первых начал лечить пациентов с катарактой (операция продолжалась всего 1,5 мин. – Ред.).

Ученый провел более 16 тысяч операций! С нуждающихся он никогда не брал никаких средств, чем прославился среди простого народа. Среди людей была популярна поговорка "Идем в Лавру Богу помолиться и Караваю поклониться".

Недаром в некрологе отмечалось: "Он никогда никому не отказывал в помощи, хотя часто пациенты не могли вознаградить его. Он не считался со временем и не щадил своих сил для лечения больных, даже будучи в пожилом возрасте".

3 марта 1892 выдающийся врач ушел в мир иной. Похоронили его с большими почестями. Позже на его могиле установили мраморный памятник, который чудом сохранился до наших дней.

В 1869 году Владимир Караваев купил земли в окрестностях Шулявки, где размещался рассадник растений. В начале XX века земли, принадлежавшие врачу были разделены на части и проданы под частные усадьбы, а в 1914 году они вошли в состав Киева. Уже с конца XIX века этот район города получил название Караваевы Дачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Байковом кладбище в столице царит беспорядок. У старинных захоронений много мусора, а склепы разграблены и разрушены.