Штрафы, конфискация и даже заключение: какая ответственность ждет уклонистов после 18 мая

Уже 18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, обязывающий мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои учетные данные. Также он вводит новые меры относительно уклоненистов.

На днях также был принят законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за совершения военных правонарушений. В частности, лицам, которые проигнорируют предписания закона о мобилизации, грозят штрафы, блокировка карт и арест имущества или даже заключение.

Штрафы

Основными изменениями, которые предусматривает законопроект, станет увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации граждан: за нарушение правил военного учета штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение или в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен.

Также были увеличены штрафы за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное и военное время. Теперь штрафы в мирное время будут увеличены с 5 100 до 8 500 гривен – для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц.

В военное время размер штрафов будет увеличен с 17 000 до 25 500 гривен – для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.

Также Верховная Рада предусмотрела новацию по самой процедуре наказания – это вынесение решения о штрафе без протокола. В Украине такая же процедура применяется при превышении скорости, зафиксированном камерами.

Ранее штраф на нарушителя налагал суд, теперь это смогут делать сами территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Если лицо не обновит свои данные, не уведомит об изменении личных данных (например, об изменении семейного положения, места жительства и т.п.), не явится по повестке и т.д., то орган ТЦК выносит постановление о штрафе без протокола.

Арест имущества и блокировка карт

Если уклонист не уплатит штраф, ТЦК может обратиться в исполнительную службу, которая может заблокировать счета или арестовать имущество такого лица.

По закону должна блокироваться и изыматься только сумма штрафа. Если суммы недостаточно, то средства блокируются до тех пор, пока не накопится необходимая сумма.

Если у лица нет счетов или денег на них, его имущество может быть использовано на покрытие штрафа, кроме того, что не подлежит взысканию. Так, есть список вещей, которые точно не могут быть описаны и реализованы для уплаты штрафа.

К ним относятся предметы личного потребления для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи), лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения. Мебель – по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью. Один телевизор, персональный компьютер, холодильник на семью, один мобильный телефон на каждого человека, а также сельхозвентарь и несобранный урожай.

Автомобиль или земельный участок должника не входят в список исключений, то есть могут быть взысканы в счет штрафа. Их должны продать, но потом взять только ту сумму, которая равна сумме неуплаченного штрафа, а остальное вернуть владельцу. Что касается жилья, то, если оно одно у владельца, то наложить на него взыскание можно, только если сумма долга по штрафу превышает 20 минимальных зарплат. Сейчас это 160 тысяч гривен.

Заключение

В начальной версии проекта закона, которую вносило правительство, за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в частности отказ от прохождения медосмотра, предлагалось установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Но комитет исключил эту норму.

К административной ответственности за нарушение правил военного учета могут быть привлечены неоднократно.

Тем временем уголовная ответственность наступает, если человек прошел военно-врачебную комиссию, получил мобилизационное распоряжение ("боевую" повестку) и не явился по нему. Это нарушение регулируется статьей 336 УК Украины – уклонение от призыва в военную службу во время мобилизации. В таком случае человеку грозит тюрьма на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, увеличивающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для тех, кто уклоняется от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно уже в судебном порядке.

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