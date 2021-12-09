В Киеве водитель маршрутки во время поездки играл на мобильном. Видео

В Киеве водитель маршрутного автобуса во время поездки играл на телефоне. Скорее всего речь идет о транспортном средстве, которое ездит по маршруту № 721 из столицы в город Вишневое.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Пассажиры маршрутки никак не реагировали на происходящее (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В этом случае ситуация уникальная – водитель транспорта № 721 за рулем не просто клацает телефон, звонит или смотрит видео – он играет", – говорится в сообщении.

Telegram-канал уточнил, что водитель якобы играл в PUBG – это многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы.

Видео дня

Отметим, согласно данным сервиса EasyWay, транспорт этого перевозчика обслуживает маршрут сообщением "Город Вишневое – станция метро "Святошин". Стоимость проезда – 18 гривен.

Напомним, в Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливался под ногами пассажиров.

Также в столице маршрутный автобус заглох прямо во время движения. Пассажиры были вынуждены толкать транспорт до ближайшей остановки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заметили маршрутный автобус, в которой пассажиров заливало дождем из-за дыр в потолке. Якобы транспорт работает на маршруте № 507.