В Киеве водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО/ООС

В Киеве водитель автобуса отказался бесплатно везти ветерана АТО/ООС. Якобы транспорт работает на маршруте № 376 "Бышев-Киев".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Андрей Таран. По его словам, он предъявил маршрутчику удостоверение участника боевых действий.

"Для меня это впервые, когда отказали везти по удостоверению. Не стал ругаться, нервы дороже, но страна должна знать "героев", – подчеркнул Таран.

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Отметим, пользователи соцсети негативно отнеслись к такому поступку водителя маршрутки, предложив ветерану обратиться в суд.

Добавим, статус участника боевых действий предоставляется военнослужащим, резервистам, военнообязанным, работникам (до 25.07.2018), лицам рядового и начальствующего состава, а также лицам, которые находились в составе добровольческого формирования, вошедшего в состав ВСУ/МВД/Нацгвардии.

Напомним, ранее в Одессе произошел очередной скандал с участием водителя маршрутки и ветерана Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Маршрутчик назвал "малоимущим" мужчину, который хотел проехать в транспорте по удостоверению участника боевых действий.

В Ирпене Киевской области двое подростков избили ветерана АТО. Задержанных отпустили, а люди устроили митинг с требованием наказать нападавших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Винницкой области водитель маршрутки избил ветерана АТО, который хотел проехать по удостоверению. В результате мужчина попал в больницу.