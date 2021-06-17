В Киеве водитель маршрутки объехал пробку по зеленой зоне. Видео

В Киеве водитель маршрутного автобуса №718 решил объехать пробку на дороге по зеленой зоне. Транспорт работает на линии "Киев-Вишневое".

На видео, размещенном Telegram-каналом dtp.kiev.ua, видно, что маршрутка заехала на бордюр, а потом проехала между деревьев около 20 метров (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Не, ну а чём мне стоять в пробке, мне надо быстро быть на противоположной стороне" – подумал так водитель и объехал по зелёной зоне", – говорится в подписи к видеоролику.

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Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, действия водителя общественного транспорта могут подпадать под две статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, ст. 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством) и ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений) КУОАП.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в среду, 16 июня, около 3:00 грузовой автомобиль протаранил электроопору. Якобы, водитель автотранспорта отвлекся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бучанском районе Киевской области во вторник, 15 июня, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes и Volkswagen.