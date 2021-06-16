В Киеве грузовик протаранил электроопору, водитель чудом уцелел. Видео

В Голосеевском районе Киева в среду, 16 июня, около 3:00 грузовой автомобиль протаранил электроопору. Якобы, водитель автотранспорта отвлекся.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, авария произошла на проспекте Академика Глушкова (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ночное ДТП на проспекте Академика Глушкова при заезде на развязку Одесского моста. Водитель авто отвлекся, не вписался в поворот и снес электроопору. Кабина фуры сильно деформирована, но владелец авто жив и практически цел – очевидец ДТП помог ему выбраться из машины", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, если в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, водителю грозит административная ответственность. Это статья 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных сооружений или другого имущества) КУоАП.

Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бучанском районе Киевской области во вторник, 15 июня, произошло ДТП с участием грузовика Mercedes и Volkswagen. В результате аварии погиб водитель легковушки.