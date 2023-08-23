В Киеве во время комендантского часа обнаружили пьяного водителя, который нарушил ПДД и дерзко себя вел. Фото

В Голосеевском районе Киева правоохранители во время комендантского часа обнаружили автомобиль, водитель которого нарушал ПДД. Мужчина, у которого были признаки алкогольного опьянения, начал оскорблять инспекторов и вести себя дерзко.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафы на сумму около 18 тысяч гривен.

Событие произошло вчера ночью (22 августа) в Голосеевском районе. Правоохранители обратили внимание на Chrysler, водитель которого нарушал ПДД. Во время общения инспекторы выявили у гражданина признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр при помощи прибора "Драгер". Вместо этого 21-летний водитель начал вести себя вызывающе и обращаться с нецензурной лексикой к патрульным, не реагируя на замечания", – рассказали в пресс-службе.

Нарушителя задержали и доставили в Голосеевское управление полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

На него составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), мелкое хулиганство (угрожает ответственность от штрафа до 119 гривен и до админареста на 15 суток), а также за нарушение правил остановки (штраф 680 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители остановили водителя Jeep, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по встречной полосе дороги. Кроме того, оказалось, что он не имеет права управлять автомобилем

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