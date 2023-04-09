В Киеве во время городской толоки собрали более 6 тыс. кубометров мусора. Фото

В Киеве в субботу, 8 апреля, состоялась общегородская толока. Во время нее собрали и вывезли более 6 тысяч кубометров мусора.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Кроме того, коммунальщики высаживали в столице новые деревья.

"Во всех районах столицы провели толоки на более чем 300 локациях. Городские службы совместно с трудовыми коллективами предприятий и организаций, жителями окрестных домов очищали территории. Всего собрали и вывезли более 6 тысяч кубометров отходов", – сообщили в пресс-службе.

Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, также коммунальщики работают на озеленении столицы. В частности, высаживают новые деревья.

"На разных локациях высадили более 2,3 тыс. зеленых насаждений. Например, на улице Владимирской, возле главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко высадили аллею 12-летних платанов. Деревья сразу оснастили автоматической системой капельного полива, чтобы в жаркую погоду были зеленые насаждения получали достаточно влаги", – уточнил Пантелеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в апреле для посетителей открыли парк "Муромец". Желающие смогут прогуляться по его территории или кататься на велосипеде.

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