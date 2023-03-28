В Киеве откроют для посетителей парк Муромец: названа дата

В Киеве в апреле для посетителей откроют парк "Муромец". Желающие смогут прогуляться по его территории или кататься на велосипеде.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице сохраняется запрет на посещение лесов.

"Парк "Муромец" в этом весенне-летнем сезоне будет открыт для посетителей. В частности, для проведения спортивных тренировок, велопрогулок, других активных мероприятий. Открытым для посещения парк будет с апреля", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА еще раз напомнили, что в столице на период действия военного положения строго запрещено посещать леса, а также заезжать туда на любом транспорте. Часть лесных территорий была зоной боевых действий, и там все еще могут оставаться взрывоопасные предметы.

"Также напоминаем о запрете осуществлять фото- и видеосъемку перемещений военной техники и ее размещения. Согласно Уголовному кодексу Украины такие действия, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области весной 2023 года можно будет увидеть, как цветут три миллиона тюльпанов. Уникальная локация будет открыта для посетителей в Добропарке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!