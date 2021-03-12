В Киеве вновь ограничат работу станции метро "Почайна"

В Киеве с 13 по 16 марта из-за замены турникетов не будет работать вестибюль № 2 станции метро "Почайна"

Как сообщили в пресс-службе КГГА, контрольно-пропускные пункты принимают все электронные способы оплаты проезда. В частности, это qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.

Они уже работают в вестибюле № 1 станции "Почайна", а также на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь".

Этот вид турникетов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах.

Добавим, что в Киеве на станции метрополитена "Харьковская" 22 февраля, из-за того, что один из вестибюлей временно не работал по причине замены пропускных пунктов, пассажиры в часы пик стояли в огромной очереди.

Отметим, что в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Среди прочего новые камеры будут использовать для мониторинга того, как киевляне и гости столицы соблюдают карантинные ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 5 по 9 марта из-за замены турникетов не работал вестибюль № 1 станции метро "Почайна".