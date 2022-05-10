В Киеве вернут плату за проезд в транспорте, но стоимость не поменяют, – Кличко

В Киеве вернут оплату за проезд в коммунальном наземном и подземном транспорте. При этом его стоимость останется на прежнем уровне – 8 гривен за поездку.

Об этом во время марафона сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Городу необходимо пополнять бюджет, чтобы выплачивать зарплату коммунальным работникам.

"Мы понимаем, что большое количество сейчас энергоносителей, которые нам необходимы: и электроэнергия, и заработная плата нашим коммунальным предприятиям, работникам. Могу сказать честно, город не потянет, потому что бюджет должен наполняться. Мы уже переходим к платному проезду общественным транспортом", – рассказал Кличко.

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Мэр Киева не уточнил, когда это произойдет, но добавил, что плата за проезд останется на том же уровне.

Добавим, что до введения бесплатного проезда стоимость одной поездки составляла 8 гривен.

Напомним, как рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, власти Киева рассматривают возможность возобновления платного проезда в общественном транспорте столицы. Соответствующий вопрос должен рассмотреть Киевский городской совет.

Отметим, согласно проекту, размещенному на сайте Киевского городского совета, предлагается внедрить плату за проезд с 16 мая. Решение еще не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля столичные власти приняли решение сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.