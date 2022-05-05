В Киеве могут вернуть платный проезд в общественном транспорте, – Поворозник

Власти Киева рассматривают возможность возобновления платного проезда в общественном транспорте столицы. Соответствующий вопрос должен рассмотреть Киевский городской совет.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Согласно проекту решения, проезд может стать платным уже с 16 мая.

"Относительно оплаты за проезд – мы его сделали бесплатным на период эвакуации и работы города в ограниченном режиме. Сегодня идет речь, и этот вопрос будет рассматриваться на очередной сессии Киевсовета, о том, чтобы возобновить плату за проезд в общественном транспорте. Увеличивается количество транспорта – люди выходят на работу и им тоже нужна зарплата, а сам транспорт нуждается в расходных материалах. В том числе, это топливо и (оплата за – Ред.) электричество", – рассказал Поворозник.

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Отметим, согласно проекту, размещенному на сайте Киевского городского совета, предлагается внедрить плату за проезд с 16 мая. Решение еще не принято.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в музее Второй мировой войны появилась экспозиция, посвященная российской агрессии. В частности, представители КГВА передали остатки и обломки сбитого вертолета ВВС РФ и ракеты, которые атаковали столицу.