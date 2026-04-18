В Киеве в результате ДТП перевернулся микроавтобус: образовалась пробка. Подробности, фото и видео

В Киеве в субботу, 18 апреля, в результате ДТП на Кольцевой дороге перевернулся микроавтобус. Из-за этого на этом участке дороги образовалась пробка.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Кольцевой дороге, движение транспорта затруднено от проспекта Берестейского в направлении улицы Жмеринской", – говорится в сообщении.

В полиции также призвали водителей учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Добавим, на опубликованных полицией и соцсетями фото и видео, можно увидеть последствия аварии. Микроавтобуспвсля столкновения с легковушкой перевернулся на бок. Информации о пострадавших пока не поступало.

