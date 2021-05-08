В Киеве в метро поскандалили две пары: дошло до драки. Видео

В Киеве в метрополитене произошла драка между двумя мужчинами. Они нецензурно выражались в адрес друг друга и бросались различными предметами.

Как сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный", потасовке предшествовала ссора между одной из пассажирок и сотрудницей метрополитена. По неизвестной причине женщины поскандалили и кричали друг на друга.

После этого за каждую из сторон вступился один из мужчин, между ними завязалась драка. Разнимал оппонентов оказавшийся рядом пассажир метро.

Видео 18+, содержит нецензурную лексику

Напомним, 5 мая в вестибюле станции киевского метро "Позняки" образовалась огромная очередь. Отметим, что столица недавно вышла из "красной" зоны карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском метро заметили парня, который курил прямо в вагоне. Также он показывал в камеру неприличные жесты рукой.